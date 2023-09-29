Врач Бурнацкая посоветовала пить щелочную минералку во время гриппа

РИАМО - 29 сен. В случае наступившего заболевания, например, гриппа, важно увеличить потребление жидкости, включая щелочные минеральные воды, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.
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