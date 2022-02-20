Гастроэнтеролог назвал главную опасность хронического гастрита

Долгий воспалительный процесс в желудке может привести к серьезной патологии в виде развития рака. Об этом заявил "Говорит Москва" главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.