Нижегородские бизнесмены получают ветразрешения через «Мой экспорт»

На платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД») стала доступна новая услуга: теперь пользователи смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз в Российскую Федерацию подконтрольных товаров, а также вносить изменения в ранее выданные разрешения — полностью в электронном виде.