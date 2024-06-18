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СКР возбудил уголовное дело из-за ложного заявления о банкротстве СПБ Биржи

СКР возбудил уголовное дело из-за ложного заявления о банкротстве СПБ Биржи

Новость привела к обвалу цен на акции площадки на 35%. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи в ноябре 2023 года, которое спровоцировало обвал цен на акции площадки на 35%.

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