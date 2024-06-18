СКР возбудил уголовное дело из-за ложного заявления о банкротстве СПБ Биржи

Новость привела к обвалу цен на акции площадки на 35%. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи в ноябре 2023 года, которое спровоцировало обвал цен на акции площадки на 35%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии