За девять месяцев 2026 года скоростные поезда «Буревестник» и «Ласточка» перевезли на Горьковской железной дороге 3,6 млн пассажиров, причём наиболее загруженным осталось направление Нижний Новгород — Москва с 3,3 млн поездок.
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