Warhammer 40K: Darktide, Forza Motorsport и Like A Dragon: Ishin! – объявлены игры первой половины сентяб...

Warhammer 40K: Darktide, Forza Motorsport и Like A Dragon: Ishin! – объявлены игры первой половины сентября для Xbox Game PassКомпания Microsoft объявила о следующей волне игр, которые станут доступны по подписке Xbox Game Pass на консолях Xbox, ПК и в облачном сервисе Xbox Cloud Gaming.
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