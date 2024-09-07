Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша

Ненавижу такие ура-патриотические заголовки от шизанутого кретина. Автор хоть немного подумал прежде чем писать такой залихватский заголовок? Нет планов у России похода до Ла-Манша. Нет на это ни сил, ни людей. Автор провокатор, желающий, видимо, гибели по своей дурости.

Александр Бабин

Что то в мире так легко стало говорить о ядерном оружии.Ядерная война-это конец всему живому на Земле.Учёные говорят что тараканы выживут.На западе и в США идёт бум по постройке убежищ -и сколько люди думают сидеть в бункере В Чернобле до сих пор земля и воздух отравлены.А если не дай бог случится сейчас то это будет страшнее в сотни раз.