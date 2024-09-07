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Политический вестник

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Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша

Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша

Новые реалии в связи с СВО и масштабным противостоянием России западной военно-политической коалиции актуализировали вопрос применения ядерного оружия.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ненавижу  такие  ура-патриотические  заголовки  от  шизанутого кретина.  Автор  хоть немного подумал прежде  чем писать  такой  залихватский  заголовок? Нет планов у России   похода до Ла-Манша. Нет  на  это ни сил, ни людей. Автор провокатор, желающий, видимо, гибели  по  своей  дурости.
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17 час.
Александр Бабин
Что то в мире так легко стало говорить о ядерном оружии.Ядерная война-это конец всему живому на Земле.Учёные говорят что тараканы выживут.На западе и в США идёт бум по постройке убежищ -и сколько люди думают сидеть в бункере В Чернобле до сих пор земля и воздух отравлены.А если не дай бог случится сейчас то это будет страшнее в сотни раз.
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16 час.

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