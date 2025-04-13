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"Русский флаг нельзя": На дагестанского бойца MMA Алиасхабова обрушился хейт земляков из-за его патриотической позиции и уважения к русским

"Русский флаг нельзя": На дагестанского бойца MMA Алиасхабова обрушился хейт земляков из-за его патриотической позиции и уважения к русским

Avia.pro - СМИ Марат Алиасхабов, чемпион мира и России по кудо, а ныне боец ММА из Дагестана, стоит в центре жаркого спора.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Он разберётся, он сильный, но добрый. Воспитает как нужно!
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12 час.
Виктор Гайдуков
Марат чемпион мира  а значит великий человек, человек с большой буквы. И защищает он честь великой страны, а значит и честь республики, и честь своего рода, и честь города или села, в котором он родился, потому, что все это вместе и есть Родина. А те, кто этого не понимает, наверное еще не доросли до понимания чемпиона
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11 час.
Кирилл Пархоменко
Восток дело тонкое. Когда им (дагам) выгодно они сразу вспоминают, что граждане Росси. А тут на земляка набросились за то, что он возвеличил Россию, а не Дагестан
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5 час.
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