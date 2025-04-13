"Русский флаг нельзя": На дагестанского бойца MMA Алиасхабова обрушился хейт земляков из-за его патриотической позиции и уважения к русским

Виктор Гайдуков

Марат чемпион мира а значит великий человек, человек с большой буквы. И защищает он честь великой страны, а значит и честь республики, и честь своего рода, и честь города или села, в котором он родился, потому, что все это вместе и есть Родина. А те, кто этого не понимает, наверное еще не доросли до понимания чемпиона