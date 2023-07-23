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Одиночество и саморазрушение: опасные последствия перфекционизма

Одиночество и саморазрушение: опасные последствия перфекционизма

Перфекционизм может привести к проблемам в коммуникации с людьми, включая близких. Умеренная потребность в порядке и красоте не опасна, но слишком выраженный перфекционизм может вызывать нервозность и негативно влиять на отношения с окружающими.

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