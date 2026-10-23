“A township council meeting Wednesday night erupted into chaos when Pemberton Township, NJ Mayor Matthew Bianchini (R) charged toward a resident during what has been described as long-simmering tensions boiling over,” WPVI reports.
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