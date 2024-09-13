В Steam вышла ламповая RPG с открытым миром, охотой, рыбалкой и сотнями рецептов блюд, которые можно приготовитьРазработчики из World 2 Studio выпустили в раннем доступе Steam ламповую ролевую игру под названием Chef RPG, которая выполнена в пиксельном стиле и переносит игрока в вымышленную вселенную, где ему предстоит стать профессиональным шеф-поваром.