Собянин: На северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

В рамках благоустройства создаются новые места притяжения для жителей Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам в личном блоге, какие работы по благоустройству планируется провести в текущем году на северо-западе столицы.
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