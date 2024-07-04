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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: На северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Собянин: На северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

В рамках благоустройства создаются новые места притяжения для жителей Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам в личном блоге, какие работы по благоустройству планируется провести в текущем году на северо-западе столицы.

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