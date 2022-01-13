Владивостокцы назвали достойный размер пенсии

Жители Владивостока назвали достойной пенсией 44,7 тыс. руб., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, в котором приняли участие более 32 тысяч респондентов из всех округов страны.