Владивостокцы назвали достойный размер пенсии

Жители Владивостока назвали достойной пенсией 44,7 тыс. руб., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, в котором приняли участие более 32 тысяч респондентов из всех округов страны.
Жители Владивостока назвали достойной пенсией 44,7 тыс. руб., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, в котором приняли участие более 32 тысяч респондентов из всех округов страны.
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