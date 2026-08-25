Каррагер: «Челси» никогда не выиграет АПЛ с Санчесом в воротах»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер после победы «Челси» над «Фулхэмом» (3:2) в первом туре АПЛ отметил, что синие не смогут претендовать на чемпионство, если в воротах продолжит играть Роберт Санчес.
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