Леброн Джеймс: «Испытываю огромное уважение к Кейтлин Кларк. Я знаю, каково это, когда ты сразу лицо клуба и находишься под пристальным вниманием»

«Я испытываю огромное уважение к Кейтлин Кларк, потому что я точно знаю, что значит быть выбранным на драфте и сразу стать лицом организации, а также находиться под пристальным вниманием множества людей, которые не верят, что ты готов к новому рывку, не верят, что ты готов к главным чемпионатам, считают тебя тут лишним.