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Пауло Коста – о слухах про бой с Хамзатом Чимаевым за пояс в полутяжелом весе: «Для него это перебор»

Боец UFC Пауло Коста отреагировал на слухи о поединке с Хамзатом Чимаевым за временный пояс в полутяжелом дивизионе.

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