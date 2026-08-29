Происшествия
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Происшествия

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Тёплые поздравления и подарки: полицейские Крыма совместно с общественниками поддержали ребят в рамках акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии Дня знаний в Крыму проходит Всероссийская акция «Помоги пойти учиться». Её цель – поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и подарить детям частичку заботы перед началом учебного года.

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