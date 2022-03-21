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Льюис Хэмилтон: «У «Мерседеса» выше надежность, чем у «Ред Булл». За везением стоит работа команды»

Льюис Хэмилтон уверен, что успех «Мерседесу» в Бахрейне обеспечила не только удача. Пилот немецкой команды заехал на подиум, его напарник Джордж Расселл финишировал четвертым, а гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес, опережавшие представителей «Мерседеса» по ходу гонки, сошли.

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