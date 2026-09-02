WTI At 5-Week Highs As US-Iran Fighting Resumes; US Production At Record High As Cushing & SPR Hit 'Tank Bottoms' Oil prices were volatile but are trading around unchanged this morning, but still near the highest closing level in five weeks (WTI topped $92 overnight) as hostilities broke out again between the US and Iran, renewing the threat to energy exports from the Middle East.
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