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Zero Hedge

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WTI At 5-Week Highs As US-Iran Fighting Resumes; US Production At Record High As Cushing & SPR Hit 'Tank Bottoms'

WTI At 5-Week Highs As US-Iran Fighting Resumes; US Production At Record High As Cushing & SPR Hit 'Tank Bottoms'

WTI At 5-Week Highs As US-Iran Fighting Resumes; US Production At Record High As Cushing & SPR Hit 'Tank Bottoms' Oil prices were volatile but are trading around unchanged this morning, but still near the highest closing level in five weeks (WTI topped $92 overnight) as hostilities broke out again between the US and Iran, renewing the threat to energy exports from the Middle East.

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