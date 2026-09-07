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Группировка ВСУ окружена в Харьковской области

Группировка ВСУ окружена в Харьковской области

Российские войска сжимают кольцо окружения в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" уничтожают формирования ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное, сообщили в Минобороны.

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