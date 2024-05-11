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Петербургский дневник

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Александр Бельский поздравил жителей Донбасса с Днем республики

Александр Бельский поздравил жителей Донбасса с Днем республики

Ровно 10 лет назад состоялся исторический референдум о самоопределении Донецкой и Луганской народных республик Александр Бельский поздравил жителей Донбасса с Днём Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

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