Композиция «Без дел» Ольги Бузовой попала на 48-ю строчку мирового чарта Billboard

Отказавшаяся от концертов Бузова попала в топ-50 мирового чарта Billboard с песней «Без дел» После того, как боди-костюм Ольги Бузовой, в котором она вышла на сцену в Уфе, стал объектом критики, певица решила на время приостановить свою концертную деятельность.
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