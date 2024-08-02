Композиция «Без дел» Ольги Бузовой попала на 48-ю строчку мирового чарта Billboard

Отказавшаяся от концертов Бузова попала в топ-50 мирового чарта Billboard с песней «Без дел» После того, как боди-костюм Ольги Бузовой, в котором она вышла на сцену в Уфе, стал объектом критики, певица решила на время приостановить свою концертную деятельность.