Общественники утвердили план работы на 2024 год

Среди ключевых задач Общественной палаты Салехарда - контроль за развитием городской инфраструктуры. Особое внимание будет уделено благоустройству, формированию комфортной городской среды, патриотическому воспитанию и мероприятиям, приуроченным к Году семьи в России и Году детства на Ямале.
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