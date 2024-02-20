Общественники утвердили план работы на 2024 год

Среди ключевых задач Общественной палаты Салехарда - контроль за развитием городской инфраструктуры. Особое внимание будет уделено благоустройству, формированию комфортной городской среды, патриотическому воспитанию и мероприятиям, приуроченным к Году семьи в России и Году детства на Ямале.