Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в районах Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Коптево, Сокол, Аэропорт, Беговом, Хорошевском, Тимирязевском районах города Москвы

Цель изъятия для государственных нужд объектов недвижимого имущества – освобождение территории для размещения линейных объектов в районах Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Коптево, Сокол, Аэропорт, Беговом, Хорошевском, Тимирязевском районах города Москвы.
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