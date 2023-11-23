Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ВС РФ получили целенький украинский водный дрон-камикадзе

ВС РФ получили целенький украинский водный дрон-камикадзе

Безэкипажный катер-камикадзе этой ночью был потерян ВСУ и выскочил на мель на западном побережье Крыма, где его обнаружили уже российское моряки.

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Комментарии
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Сергей Гришин
А вы шо англию не любите!
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13 час.
alik3456 Джексон
Англия сама повесится , когда америки не будет.
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9 час.
Юрий Николаев
Ну а чего, не плохо. Пускай наши спецы посмотрят на это чудо техники, может чего полезного найдут и отправят по адресу откуда пришла эта игрушка. С надписью АБОНЕНТ_ НЕ АБОНЕНТ!!!
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3 час.

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