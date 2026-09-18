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Активы группы "Уральские заводы" арестованы, прокуратура требует передать их государству

Активы группы "Уральские заводы" арестованы, прокуратура требует передать их государству

В Генеральной прокуратуре потребовали признать ряд сделок по купле-продаже акций группы "Уральские заводы" и компании "Эбису" недействительными, передать эти активы в доход государства, свидетельствуют материалы Арбитражного суда города Москвы.

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