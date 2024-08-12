Художник Eugen Bracht

Брахт родился в Морже, Ваадт (недалеко от Женевского озера в Швейцарии). Позже его семья переехала в Дармштадт, Германия, где он стал учеником Карла Людвига Сигера в Академии изящных искусств Карлсруэ, а позже учился у Ханса Гуде в Дюссельдорфе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии