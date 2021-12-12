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«Локо» блеснул голевой трехминуткой. Однако качество игры железнодорожников по-прежнему не вызывает оптимизма. Матчи 18-го тура РПЛ

«Локо» блеснул голевой трехминуткой. Однако качество игры железнодорожников по-прежнему не вызывает оптимизма. Матчи 18-го тура РПЛ

РПЛ. На полустанке чемпионата«Локомотив» - «Уфа» - 2:0 Стартовав в домашнем матче против «Уфы» весьма невзрачно, «Локомотив», тем не менее, довел его до победы и при этом ничего не пропустил, что в последнее время с железнодорожниками случается крайне редко.

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