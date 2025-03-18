Трамп опроверг сообщения о требовании Путина прекратить помощь Украине

Президент России Владимир Путин при телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом не выдвигал требования о немедленном прекращении помощи Украине в качестве одного из условий достижения договоренностей.
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