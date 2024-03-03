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AFP: На севере Буркина-Фасо боевики убили около 170 жителей трех деревень

AFP: На севере Буркина-Фасо боевики убили около 170 жителей трех деревень

На севере Буркина-Фасо боевики убили около 170 жителей деревень Комсилга, Нодин и Сороэ. Прокурор района Уахигуя Али Бенджамин Кулибали рассказал, что нападения боевиков на эти три деревни начались 25 февраля.

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