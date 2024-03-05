Bloomberg: Макрон объявит об участии Франции в закупке снарядов для ВСУ

Французский президент Эммануэль Макрон вскоре объявит о присоединении Парижа к инициативе Праги по закупке «сотен тысяч артиллерийских снарядов» для украинской армии, боеприпасы планируется получить от стран, не входящих в Евросоюз.
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