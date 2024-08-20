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Люди в приграничье готовы защищать себя сами. Но мешает бюрократия чиновников

Люди в приграничье готовы защищать себя сами. Но мешает бюрократия чиновников

В Курской области перед нами полноценные бригады НАТО нового типа Перед тем, как отъехать к Бандере, Богдан Михайлович поведал, что его бригада и бригады смежников проходили подготовку в Британии и Испании.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Если  срочно  не  бросить   очень  тяжёлый  боеприпас  на  Украину,  значит  сбросят  на  нас,  а  может  МО  не  понимает  этого???  Давно  бы  пора  сделать  Чернобыльскую  санитарную  зону  в  центре  незалежной!!!
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5 час.
Горыныч
А нельзя ли расстрелять нaxep бюрократов?
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2 час.
Владимир Фердман
За должности заплачено, теперь бабки отбивать надо традиция такая  идет аж от батюшки царя и это правительство устраивает - кого угодно, когда угодно можно взять за жабры
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2 час.

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