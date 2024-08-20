В Курской области перед нами полноценные бригады НАТО нового типа Перед тем, как отъехать к Бандере, Богдан Михайлович поведал, что его бригада и бригады смежников проходили подготовку в Британии и Испании.
Люди в приграничье готовы защищать себя сами. Но мешает бюрократия чиновников
Комментарии
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Нина Бакалина
Если срочно не бросить очень тяжёлый боеприпас на Украину, значит сбросят на нас, а может МО не понимает этого??? Давно бы пора сделать Чернобыльскую санитарную зону в центре незалежной!!!
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5 час.
Горыныч
А нельзя ли расстрелять нaxep бюрократов?
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2 час.
Владимир Фердман
За должности заплачено, теперь бабки отбивать надо традиция такая идет аж от батюшки царя и это правительство устраивает - кого угодно, когда угодно можно взять за жабры
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2 час.
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