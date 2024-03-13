Комитет по обороне Госдумы выступил с рекомендацией принять в первом чтении правительственный законопроект, устраняющий правовой пробел в воинском учете для сотрудников таможенных органов, сообщает PRIMPRESS.
На воинский учет. Кабмин взялся за таможенников
Комментарии
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МС
Марина Свобода
интересно, а почему такое? Пусть также защищают Родину, а то засиделись, закоррумпировались
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20 час.
Александр Герд
Почетная обязанность по защите Родины однозначно касается всех! И особенно, в период проведения специальных мероприятий.
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20 час.
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