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На воинский учет. Кабмин взялся за таможенников

На воинский учет. Кабмин взялся за таможенников

Комитет по обороне Госдумы выступил с рекомендацией принять в первом чтении правительственный законопроект, устраняющий правовой пробел в воинском учете для сотрудников таможенных органов, сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
интересно, а почему такое? Пусть также защищают Родину, а то засиделись, закоррумпировались
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20 час.
Александр Герд
Почетная обязанность по защите Родины однозначно касается всех! И особенно, в период проведения специальных мероприятий.
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20 час.

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