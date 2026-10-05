ES Weekly Outlook – Week 40 of 2026 (OCT 05-09) E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! UA_CAPITAL PREVIOUS WEEK'S RECAP WEEK 39 SCOREBOARD Confirmed Scenarios: 10 Reached First Partial: 10 Invalidated Before First Partial: 0 Scenario Hit Rate: 100% ES: 3/3 SPY: 2/2 QQQ: 2/2 NQ: 3/3 Largest Move: NQ +525.
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