Прохождение "Войны Миров: Сибирь" займет более 10 часов без учета исследования мира

Разработчики российской игры "Война Миров: Сибирь" из студии "МГЛА" рассказали, что прохождение сюжетной кампании займет не менее 10 часов, а при более внимательном изучении мира показатель составит 12–14 часов.
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