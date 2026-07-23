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Газета.ру

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Прохождение "Войны Миров: Сибирь" займет более 10 часов без учета исследования мира

Прохождение "Войны Миров: Сибирь" займет более 10 часов без учета исследования мира

Разработчики российской игры "Война Миров: Сибирь" из студии "МГЛА" рассказали, что прохождение сюжетной кампании займет не менее 10 часов, а при более внимательном изучении мира показатель составит 12–14 часов.

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