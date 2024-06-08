В Минобороны России заявили, что группировка войск «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи. «Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны», — говорится в сводке ведомства.