Самолет Як-130М должен уничтожать БЭКи в Черном море

Президент Путин поставил такую задачу перед авиастроительной корпорацией «Яковлев». В ходе визита на Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев»), президент России Владимир Путин обозначил новую боевую нишу для глубоко модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.
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