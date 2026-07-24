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Аргументы недели

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Самолет Як-130М должен уничтожать БЭКи в Черном море

Самолет Як-130М должен уничтожать БЭКи в Черном море

Президент Путин поставил такую задачу перед авиастроительной корпорацией «Яковлев». В ходе визита на Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев»), президент России Владимир Путин обозначил новую боевую нишу для глубоко модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М.

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