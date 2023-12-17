В Финляндии поймали мигранта из России, который через лес перебежал границу

В Финляндии задержали мигранта, который пересек границу через лес из России.Агентство STT сообщило о случае нелегального проникновения мигранта на территорию Финляндии через лес в районе пограничного перехода "Ваалимаа".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии