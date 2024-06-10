Выставка в Тушине положила начало созданию уникального музея

Корреспондент «СЗ» осмотрел танк Брэда Питта и другие экспонаты Совсем рядом с нашим округом, в 20-ти минутах езды на автобусе от метро «Тушинская», находится уникальный музей техники Вадима Задорожного – крупнейший в Европе частный музей.
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