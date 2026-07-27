Жильцы самовольно устанавливают блокираторы на парковочных местах на Ильича, 19 Донецкая группа новостей.
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Жильцы самовольно устанавливают блокираторы на парковочных местах на Ильича, 19 Донецкая группа новостей.
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