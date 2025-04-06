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Хаманн о «Баварии» и уходе Мюллера: «Нужно было сообщить об этом по-другому. Вероятно, он решил: «Они не скажут мне в апреле, что я должен уйти»

Вчера 35-летний полузащитник объявил, что покинет мюнхенский клуб по окончании сезона. Ему не был предложен новый контракт.

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