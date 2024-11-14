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Русская весна

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Армия России быстро берёт в клещи Курахово: освобождена Ильинка, успехи в Дальнем и у Берестков (КАРТА)

Армия России быстро берёт в клещи Курахово: освобождена Ильинка, успехи в Дальнем и у Берестков (КАРТА)

Армия России быстро берёт в клещи Курахово, освободив Ильинку, практически взяв Дальнее и развивая успех у Берестков.

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