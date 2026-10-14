В Новороссийске 25 тысяч школьников вступили в «Движение Первых»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко привел данные о молодежных объединениях города: «Движение Первых» насчитывает более 25 тысяч участников, «ЮНАРМИЯ» — 7 тысяч школьников, Союз казачьей молодежи Кубани — свыше 5 тысяч, а волонтерством занимаются около 30 тысяч ребят.
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