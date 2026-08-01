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У «Динамо» Махачкала 2 волевых победы в 2 турах РПЛ – это лучший старт в истории клуба

«Динамо» Махачкала одержало победу над « Локомотивом » (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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