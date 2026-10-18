Пока Россия закручивает гайки в миграционной политике, Госдума назначила главным по мигрантам их главного защитника Константина Затулина.
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не госдума ,а фракция единой России . ПЕДРО всегда стоит на защите интересов кишлачников
А этому покровителю чуреков обрезание сделали?... А-то непорядок получается - неправильный чурка получается...