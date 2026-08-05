Россиян предупредили о нашествии гигантских медуз

Гигантские медузы ропилемы приближаются к водам России на фоне потепления. О нашествии огромных животных предупредил член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический, его слова передает aif.
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