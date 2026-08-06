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Журнал «Профиль»

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Российские гимнастки выступят на ЧМ во Франкфурте как национальная команда

Использование на Чемпионате мира по художественной гимнастике символики Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) не означает возврата российской сборной к нейтральному статусу, заявили ТАСС 6 августа 2026 году в Федерации гимнастики России.

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