Российские гимнастки выступят на ЧМ во Франкфурте как национальная команда

Использование на Чемпионате мира по художественной гимнастике символики Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) не означает возврата российской сборной к нейтральному статусу, заявили ТАСС 6 августа 2026 году в Федерации гимнастики России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии