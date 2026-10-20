Банк России опубликовал официальные курсы валют на 21 октября 2026 года. Курс доллара вырос до 82,88 рубля, тогда как 20 октября он составлял 82,85 рубля.
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