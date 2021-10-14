Южный Федеральный

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Пушков назвал вопросы журналистки CNBC Путину поверхностными

Пушков назвал вопросы журналистки CNBC Путину поверхностными

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков раскритиковал интервью журналистки CNBC Хедли Гэмбл с российским президентом Владимиром Путиным, назвав её вопросы поверхностными.

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