Пушков назвал вопросы журналистки CNBC Путину поверхностными

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков раскритиковал интервью журналистки CNBC Хедли Гэмбл с российским президентом Владимиром Путиным, назвав её вопросы поверхностными.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков раскритиковал интервью журналистки CNBC Хедли Гэмбл с российским президентом Владимиром Путиным, назвав её вопросы поверхностными.
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