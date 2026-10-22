Игроки ХК СКА радуются заброшенной шайбе в матче плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве © Сергей Гунеев/РИА НовостиПетербургский СКА одержал победу над «Сибирью» из Новосибирской области в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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